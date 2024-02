Tu nie chodzi o to, by pogrążać arcybiskupa Dzięgę

Kościół jednak, kierując się – jak mniemam – miłosierdziem wobec hierarchy, nie chce tego głośno powiedzieć. Słowo „kara” nie chce wlać się na papier, nie chce przejść przez gardło. I jest to najgorsza rzecz, jaką w tej sprawie można było zrobić. Udawanie, że nic się nie stało, w sytuacji, gdy wszyscy wiedzą, o co chodzi, nie ma przecież najmniejszego sensu. Tak naprawdę przynosi więcej szkody Kościołowi aniżeli pożytku. To wciąż obrona fasady, za którą lada chwila nawet ruin nie będzie.

Kościół uczy, że celem kary kościelnej jest: przywrócenie sprawiedliwości, poprawa obwinionego, naprawa zgorszenia. Jak osiągnąć sprawiedliwość, jak naprawić zgorszenie poprzez udawanie, że nic się nie stało, że przecież to zwykła rezygnacja? Niewykonalne. Jako wspólnota wierni mają prawo do tego, by usłyszeć, jakie są rzeczywiste przyczyny odejścia arcybiskupa Andrzeja Dzięgi. Sprawa była publiczna, więc trzeba to głośno powiedzieć.

Inaczej rzecz miałaby się wtedy, gdyby sprawa publiczną nie była. Wtedy nie trzeba jej rozgłaszać. Ale akurat w tym wypadku taka konieczność istnieje. Nie po to, by pogrążać w jakikolwiek sposób arcybiskupa, ale po to, by Kościół udowodnił swoją wiarygodność.

Kościół powinien być do bólu przejrzysty

Parę lat temu, gdy spadły pierwsze głowy biskupów odpowiedzialnych za zaniedbania, gdy ogłoszono kary, powiedziano jakimi sankcjami zostali obłożeni, wydawało się, że Kościół jest na właściwej drodze. Była wina, jest kara. W sprawie arcybiskupa Dzięgi, ukrywając przed opinią publiczną coś, czego ukryć się nie da (poza ewentualnymi sankcjami towarzyszącymi karze), Kościół właściwie z tej drogi zawrócił. Zabrał ze sobą sprawcę zaniedbań, a na poboczu znów zostawił pokrzywdzonych.