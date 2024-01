Oczywiście była podstawa, by usunąć posła Krzysztofa Bosaka z prezydium Sejmu i fotela wicemarszałka. Nie zareagował na czas jako prowadzący obrady, skutkiem czego jego partyjny kolega Grzegorz Braun dostał szansę, by przedstawić na forum parlamentu swoje niewczesne elukubracje o żydowskim święcie Chanuka. Polsce było to potrzebne, by nawiązać do klasyka, jak dżuma. Ale i Konfederacji – jak cholera.

Dlaczego Konfederacja nie chciała wyrzucić Grzegorza Brauna