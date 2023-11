Czy warto więc taką ofertę przyjąć? To pytanie do prokuratury o to, czy rzeczywiście jego zeznania wnoszą nowe fakty i dowody. Tyle, że najpierw – by decyzja miała demokratyczną legitymację – musiałyby w niej nastąpić zmiany zapowiadane przez nową większość: zablokowanie wyjątkowo silnej pozycji prokuratora krajowego i rozdzielenie prokuratury od ministerstwa sprawiedliwości. Jeśli zeznania agenta Tomka posłużą także do politycznego rozliczenia Kamińskiego i Wąsika, musi się to odbyć w sposób maksymalnie przejrzysty i nie do podważenia.