Innymi słowy, zarówno w Waszyngtonie, jak i w Pekinie rozumie się, że napięcia w światowej polityce osiągnęły taki poziom, że nie można ich eskalować. Trzeba za to dać światu sygnał, że ci, co czują się zań odpowiedzialni, potrafią spokojnie rozmawiać o deeskalacji. Biden i Xi nie są oczywiście przy tym cudotwórcami. Nie są w stanie, naciskając jakiś ukryty guzik wycofać siły izraelskie z Gazy, czy doprowadzić do zawieszenie broni na frontach Ukrainy.

Nie o to zresztą chodzi. Ich słowa i gesty to sygnał wysłany światu, że nie zmierzamy do globalnego konfliktu, a najsilniejsi gracze są w stanie pracować na rzecz pokoju. To również sygnał wysłany do Moskwy, Teheranu i Tel Awiwu, że potęgi nie zamierzają polaryzować światowej geopolityki i będą powoli, i miejmy nadzieje konsekwentnie suflowały rozwiązania pokojowe.

Nie należy przy tym być specjalnie naiwnym. Serdeczny uścisk dłoni przewodniczącego Xi i Bidena to tylko gest. Nie rozwiązuje narosłych przez lata i spiętrzonych dziś miedzy USA i Chinami konfliktów. By rozwiązać przynajmniej część z nich potrzebne są lata wysiłku i dobra wola. Ale sedno tkwi właśnie w tej ostatniej. Wizyta Xi w Californii i zgodny ton wypowiedzi przywódców to była demonstracja dobrej woli. Oby za tym gestem poszły kolejne kroki.