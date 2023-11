Spotkanie Bidena z Xi w San Francisco, na marginesie szczytu APEC, było pierwszym spotkaniem przywódców USA i Chin od roku. Było to zarazem drugie spotkanie na żywo prezydenta Chin z obecnie urzędującym prezydentem USA. Xi pojawił się w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy od siedmiu lat.



Spotkanie Xi Jinping-Joe Biden trwało cztery godziny

W San Francisco Biden i Xi rozmawiali przez ok. cztery godziny omawiając kwestie, które doprowadziły do napięcia w relacjach obu mocarstw. W 2023 roku doszło do pogorszenia tych relacji m.in. w związku z zestrzeleniem przez USA domniemanego balonu szpiegowskiego z Chin, nad wschodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych. Chiny utrzymywały wówczas, że zestrzelony balon był zabłąkanym balonem meteorologicznym. Incydent z balonem doprowadził do odwołania, w ostatniej chwili, zaplanowanej wizyty sekretarza stanu USA, Antony'ego Blinkena, w Chinach.



Badanie: Przywództwo Zachodu odrzucane w krajach rozwijających się Marzą o życiu w Ameryce lub Europie, ale gdy chodzi o wojnę w Ukrainie lub chińską inwazję na Tajwan, Hindusi czy Brazylijczycy nie staną po stronie USA i UE.

Po spotkaniu Joe Biden ogłosił, ze Chiny i USA wracają do "bezpośredniej, otwartej komunikacji" co ma oznaczać m.in. powrót do kontaktów między armiami USA i Chin. Kontakty te zostały zerwane przez Chiny po wizycie w 2022 roku ówczesnej spikerki Izby Reprezentantów, Nancy Pelosi, na Tajwanie.