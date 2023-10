Dlaczego PiS woli zejść do podziemia niż przejść do opozycji?

To wszystko wygląda jak legendowanie narracji o PiS jako ofierze potężnego spisku środowisk liberalnych i lewicowych, opłacanych z zagranicy, które mają odebrać Polsce wolność, suwerenność, podporządkować interesom naszych wrogów. I tylko udają patriotyzm, ale tak naprawdę Polski szczerze nienawidzą. To oznacza, że PiS wcale nie chce przechodzić do opozycji. Zamierza zejść do podziemia. Po ośmiu latach samodzielnej władzy, którą z nikim nie musiał się dzielić, PiS będzie się znów porównywać do Żołnierzy Wyklętych.

Dzięki temu utrzyma lojalność swej wyborczej bazy, będzie mógł mobilizować wyborców na jeszcze większej niż dotąd polaryzacji, na opowieści o ukradzionym zwycięstwie, o zamachu na wolność słowa i pluralizm mediów, które będą dawać PiS legitymizację do jeszcze większej radykalizacji. A zarazem uchronią kierownictwo PiS przed pytaniami o błędy i zaniechania, które doprowadziły do utraty władzy.

A więc zapinamy pasy i czekamy na polską wersję szturmu na Kapitol.