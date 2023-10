Kampania PiS w "urojonej rzeczywistości"

Ta „urojona rzeczywistość” zdawała się być fundamentem strategii wyborczej PiS-u, który postawił w kampanii na „sumę wszystkich strachów”. Od momentu ogłoszenia, że 500plus zmieni się w 800plus (co KO i reszta opozycji poparła, wytrącając ten oręż z rąk PiS-u), kampania Prawa i Sprawiedliwości ograniczała się już niemal wyłącznie do straszenia Polaków Donaldem Tuskiem, Platformą Obywatelską, Niemcami, Unią Europejską i milionami imigrantów, których opozycja wpuści do kraju, kiedy tylko będzie miała taką okazję. Jednocześnie kampania ta absolutnie nie przewidywała możliwości stworzenia przez PiS jakiejkolwiek powyborczej koalicji. A wszystko to w atmosferze „zbrutalizowania” i „ofensywy wulgarności”, o których mówił prezes PiS w Spale. Mateusz Morawiecki w debacie TVP nazywał opozycję „bandą rudego”, a sam Kaczyński mówił, że Tusk to „czyste zło”. A na konwencji PiS w katowickim Spodku wszyscy zebrani odsyłali byłego polskiego premiera i lidera opozycji „do Berlina”.

I to wszystko miałoby sens, gdyby rzeczywistość była taka, jak ta z TVP. Trudno bowiem wchodzić w koalicję ze zdrajcami, trudno nie grać larum, gdy suwerenność Polski jest zagrożona, a nad głowami wisi nam kolejny rozbiór. Rzecz jednak w tym, że rzeczywistość jest zupełnie inna. Chociaż Kaczyński – słusznie – narzeka na „urojoną rzeczywistość”, która sprawiła, iż PiS przegrał wybory, pretensje może mieć wyłącznie do siebie.