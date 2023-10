To oczywiście żadna osobista obsesja (chyba, że jednak?) tylko konsekwencja napisanego przez spin doktorów PiS scenariusza. Widać, wyszło im z badań, że tak trzeba i że to będzie skuteczne. Co z tego, skoro Morawieckiemu było z tym wyjątkowo nie do twarzy. Wymuszona zgryźliwość powodowała, że był spięty, niegrzeczny i czepliwy. Mało wiarygodny, zwłaszcza gdy wszedł w sferę narracji bajecznej, informując Polaków, że Tusk dostał onegdaj od Putina „wazon ze złotem i srebrem”. O co chodzi? Na wytłumaczenie zabrakło czasu.

Donald Tusk wydawał się na debacie spięty

Donald Tusk choć próbował być uroczy, jak przed laty, też wydawał się niezwykle spięty. Nie poświęcił Mateuszowi Morawieckiemu tyle uwagi, co Morawiecki jemu, ale i tak głównym punktem odniesienia był dla niego premier. Przypomniał mu nie tylko to, że kiedyś szukał u niego pracy, ale i niezbyt uroczą, za to powszechną w kraju ksywkę „Pinokio”.

Co do programów konkurujących partii, to bolidy mknęły zbyt szybko, by ktoś coś zapamiętał

Niechęć, uszczypliwość i złośliwości to zresztą największy wkład obu polityków w debatę i zapewne to zostanie zapamiętane najlepiej. Co do programów konkurujących partii, to bolidy mknęły zbyt szybko, by ktoś coś zapamiętał.

Podsumowując; zabrakło przed wszystkim solenności, która buduje reputację, autorytet i wiarygodność polityki. W tej debacie nie było na nią miejsca. Po jej obejrzeniu wszyscy jesteśmy stratni.