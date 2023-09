Nobilitacja narodu i odzyskanie kamienice

Dalej było mniej konkretnie. Wicepremier zapowiedział: - Odbudujemy dawne kamienice, pałace, dwory, a nawet dworki, ale nie po to, by tam mieszkali dawni właściciele…- mówił enigmatycznie Kaczyński. I dalej ciągnął równie niejasno przedstawiając „ostateczny cel PiS”, którym ma być „nobilitacja całego narodu”, bo „chcemy, byśmy mogli powiedzieć, że nasi wrogowie chcieli nas zniszczyć, ale się nie udało". Prezes nic nie mówił o środkach z KPO, ani o licznych aferach władzy, w tym wyjaśnianej wizowej, za to mówił, że PiS chce… „odzyskać Polskę”. O tym samym Kaczyński mówił zresztą już w czerwcu.

Prezes zagrzewał partię do boju i niczym kiedyś Waldemar Pawlak w charakterystyczny sposób zawołał: „Zwyciężymy!”. Warunkiem zwycięstwa według prezesa PiS jest przekonanie wahających się wyborców i zachowanie spokoju w stosunku do opozycji, bo „w knajactwie z nimi nie wygramy, musimy być kulturalni, tak jak oni nie są”.

Program PiS: atak na Tuska i PO

Po Kaczyńskim przemawiała marszałek Sejmu Elżbieta Witek, która już w pierwszym zdaniu zaatakowała Donalda Tuska i Platformę Obywatelską. PiS walczy o kobiety podczas kampanii i dlatego też Witek stwierdziła, że to PO stworzyła „piekło kobiet”. - Dziś kobiety nie muszą krzyczeć wulgarnych haseł, by zmieniać Polskę. Dziś kobiety zmieniają Polskę poprzez swój intelekt i pracę – mówiła druga osoba w państwie. Witek charakterystycznie też broniła rodziny wielodzietnej mówiąc, że „rodziny wielodzietne bały się wychodzić na ulicy, bo ludzie uważali, że dziecioroby to patologia, my to zmieniliśmy". Oryginalnych wypowiedzi marszałek Sejmu było więcej, jak choćby ta, że PiS „odebrało niewidzialnej ręce rynku wpływ”.

Kukiz z partią, partia z Kukizem

Kolejne wystąpienia nie zaskakiwały. Mateusz Morawiecki tradycyjnie atakował liberałów, z których się wywodzi i z którymi współpracował jako doradca Tuska. Paweł Kukiz oddał hołd lenny PiS, partii, której prezes jako jedyny spełnia jego postulaty i dotrzymuje słowa. Ten sam Kukiz w 2019 roku pisał (pisownia oryginalna – przyp. red): „Dupy Sali ci, którzy poszli do PiS w zamian za miejsce w Sejmie olewając sztandarowe cele (JOW, referenda, odwołanie posła), których Pan Kaczyński nie chciał zaakceptować. PSL zaś wpisał te cele do swojego programu. I to była moje cena…” .