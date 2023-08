Referendalny pomysł PiS to niewątpliwie wyborczy wehikuł spełniający wszystkie zarzuty, które stawia mu opozycja: ma ułatwić finansowanie kampanii wyborczej obozu władzy, narusza prawa i obyczaje wyborcze, wprowadza skrajne emocje i wypacza sens głosowania do parlamentu. Teraz pozostała jeszcze opozycji decyzja co z nim zrobić.

Reklama

Co opozycja powinna zrobić z referendum PiS?

„Unieważniam referendum” oświadczył lider KO Donald Tusk, ale zaraz potem PiS przegłosował, co chciał i choć można się spierać o prawniczą poprawność zmian, nie ma wątpliwości, że partia Jarosława Kaczyńskiego chce za wszelką cenę dowieźć ten pomysł do 15 października, i że nie ma formalnego sposobu, by jej w tym przeszkodzić.

Czytaj więcej Polityka Donald Tusk: Unieważniam to referendum - Pytania, które wymyślił Kaczyński, to jest akt oskarżenia wobec PiS-u - mówił o proponowanym przez PiS referendum lider KO Donald Tusk.

Prof. Andrzej Rychard radził opozycji w TVN24, by nie przejmowała się za bardzo referendum. Odbędzie się i tak, a pytania są tak sformułowane, że nie mają większego znaczenia. Trzeba robić dobrą kampanię i mobilizować swoich, a wzmożenie referendalne opadnie tak samo, jak przy komisji ds. rosyjskich wpływów mającej ustrzelić Donalda Tuska. Zamiast burzy przyjdzie mżawka. To krzepiący dla opozycji pogląd, ale nie zwalnia jej z podjęcia decyzji w sprawie ogłoszenia – lub nie – bojkotu tego głosowania. A ten może być wyjątkowo trudny.

Dotarcie z informacją o konieczności demonstracyjnego nieprzyjęcia karty referendalnej do wystarczającej liczby wyborców, tak by naruszyć jego ważność, to zadanie karkołomne, a jeśli się nie uda, jeszcze długo będzie stanowić pożywkę dla PiS (niezależnie czy będącego u władzy, czy w opozycji).