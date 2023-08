Michał Kolanko: Dlaczego Donald Tusk wpuścił Michała Kołodziejczaka na listy Koalicji Obywatelskiej?

Czy Michał Kołodziejczak w nowej roli będzie skuteczny?

Skuteczność Kołodziejczaka w nowej roli – i to czy rzeczywiście wesprze KO na wsi – będzie zależała od tego, czy jego własny elektorat odbierze ruch ze startem z KO jako wiarygodny. Do tej pory Kołodziejczak ustawiał się poza sporem PiS-PO, w kontrze do „starych partii”. Jego decyzja oznacza też, że komitet, który chciał rejestrować – Ruch Społeczny AgroUnia TAK – nie powstanie i nie zarejestruje list, a przez co nie będzie samodzielnie zabierał głosów żadnej partii politycznej. To zmienia sytuację nie tylko opozycji, ale i PiS, które musi zawalczyć w tych wyborach o maksymalne poparcie na wsi. I nie ma wątpliwości, że sztab PiS spróbuje wykorzystać start Kołodziejczaka z list KO na własną korzyść.

W przeszłości „gra skrzydłami” Donalda Tuska przynosiła korzyści Platformie Obywatelskiej. W środę Tusk ujawnił, że na listach będzie nie tylko Kołodziejczak, ale i Hanna Gill-Piątek czy Karolina Pawliczak. Skrzydła Koalicja Obywatelska ma więc dziś bardzo szerokie.