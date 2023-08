Kampania oficjalnie ruszyła, partie i wszystkie siły polityczne nie tylko ustalają listy wyborcze, ale też zbierają podpisy niezbędne do ich rejestracji. Akcję ich zbierania w całym kraju zainicjował także Ruch Społeczny Agrounia TAK – komitet Michała Kołodziejczaka, lidera Agrounii, i prezydenta Starachowic Marka Materka. W poniedziałek w Warszawie liderzy zapewniali, że akcja przebiega bardzo sprawnie.

Reklama

– Podpisy zbierzemy w dobrym tempie. Zapewniam, że to się uda. Mamy już pierwsze tysiące podpisów i idziemy teraz do przodu – deklarował Michał Kołodziejczak. – Ludzie w całym kraju zbierają podpisy. Zrobimy to w konsekwentny sposób – mówił Kołodziejczak. – Dziękujemy za bardzo pozytywne przyjęcie we wszystkich częściach kraju. I na Pomorzu, i w Małopolsce, i na Podhalu – dodawał Marek Materek. Jak deklarują liderzy, Agrounia TAK zbiera podpisy w całym kraju, we wszystkich okręgach wyborczych. Aby zarejestrować listy w całym kraju, trzeba co najmniej 5 tysięcy podpisów w co najmniej połowie z 41 okręgów wyborczych. To oznacza konieczność zebrania co najmniej 100 tysięcy podpisów.

Rzeczniczka Agrounii o przesłaniu formacji

Nasi rozmówcy z Agrounii TAK podkreślają, że w przeciwieństwie do partii politycznych kampania – nie tylko proces zbierania podpisów – jest oddolna, oparta przede wszystkim na zaangażowaniu obywatelskim – przykładem ma być piknik rodzinny w Łodzi w ubiegłym tygodniu. – Zorganizowali go sami działacze i sympatycy Agrounii. Sami upiekli ciasta, przynieśli meble z domów, zorganizowali zabawy dla dzieci – mówi nam Natalia Żyto, rzecznika Agrounii. – I chcemy też bronić zwykłych ludzi – to jest jeden z najważniejszych elementów naszego politycznego przesłania na kolejne tygodnie i miesiące – dodaje.

Inny element planu i przesłania politycznego to akcentowanie, że w Polsce potrzeba zmiany pokoleniowej oraz rozwiązywania konkretnych spraw.