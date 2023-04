Bogusław Chrabota: Lex pilot powróci

Dlaczego rząd wycofał się z proponowanych przepisów zwanych jako lex pilot? Rozum podpowiada, że dlatego, iż było to racjonalne. O ile bowiem manipulowanie kolejnością kanałów w kablówkach (czy na platformach satelitarnych) nie jest nadzwyczaj kosztowne, o tyle już obowiązek oferowania przez operatorów całego pakietu programowego kanałów regionalnych TVP jest wyjątkowym obciążeniem. Nie tylko wymaga nowych i to sporych inwestycji w technikę czy technologię, ale pachnie zdecydowanie zbyt dużą ingerencją w rynek usług medialnych.

Mało empatyczne państwo może się oczywiście kosztami ponoszonymi przez „prywaciarzy” nie przejmować, niemniej to właśnie ci ostatni, czego nikt w kręgu władzy nie może zignorować, trzymają w swoim ręku klucz do poglądów elektoratu. Wojna z nimi to osłabianie własnego wpływu na telewidza, a to przecież telewidzowie – przynajmniej na razie – wygrywają wybory.

Przeforsowanie lex pilot bez wątpienia ustawiłoby tę ważną branżę przeciw rządowi. Rozpoczęłyby się naciski; gra o weto prezydenta, nie mówiąc już o międzynarodowej krytyce. Na dodatek – a nuż – nadawcy prywatni zachowaliby się solidarnie, jak niegdyś cała branża kontestująca tzw. podatek medialny czy później lex TVN. Obie te batalie rząd ostatecznie przegrał i mam wrażenie, że wyciągnął z nich naukę. Bo media, zwłaszcza telewizja, to delikatny instrument; bomba, która może poranić tych, co przy niej majstrują. A jej (telewizji) konsumenci są zwykle lojalni wobec ulubionych nadawców i strasznie nie lubią nagłych zmian.

I co może najważniejsze: telewidzowie to gatunek wymierający, samo serce generacji, która będzie miała znaczenie wyborcze jeszcze przez dekadę czy półtorej. Młodzież, czyli wyborcy przyszłości, telewizji już nie oglądają. Wybierają internet, którego domeną jest rynek telekomunikacyjny. Czyż nie jest więc logiczne, by zabrać się za ten segment w celu zapewnienia sobie nań wpływu?