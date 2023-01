„Na dzień dzisiejszy jesteśmy przeciw” – odparł we wtorek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, lider koalicyjnej Solidarnej Polski, pytany, czy jego partia zagłosuje za rządową ustawą wiatrakową.

Właściwie trudno się Ziobrze dziwić. I nie chodzi tu wcale o to, że walka z wiatrakami jest sprawdzoną metodą zapisania się w historii zachodniej kultury. Liberalizacja ustawy wiatrakowej jest warunkiem otrzymania środków z Krajowego Planu Odbudowy oraz uwolnienia potencjału energetyki odnawialnej na lądzie. Tymczasem Solidarna Polska starannie dba o tę część elektoratu, która jest wobec siłowni wiatrowych nieufna, obawiając się, że od nich krowy przestają dawać mleko, a kobiety rodzić dzieci, pszenica gnije na polu, a ziemniaki w piwnicy. Z kolei KPO zakłada, że Polska otrzyma kolejne transze wypłat, jeśli będzie realizować uzgodnione z Brukselą reformy opisane jako kamienie milowe. W KPO jest ich w sumie 115, więc Ziobro ma pole do popisu.

Przy każdym kolejnym Solidarna Polska będzie głosować przeciw, pokazując twardemu prawicowemu elektoratowi, kto tu naprawdę broni suwerenności. Ale pozostanie w koalicji, bo przecież wyjście z niej oznaczałoby dla prawicowego elektoratu zbrodnię jeszcze większą niż „zgoda na brukselski dyktat” czy egipskie plagi, czyli przejęcie władzy przez Donalda Tuska. PiS będzie się musiał dwoić i troić, by poparcie dla kolejnych reform znajdować wśród partii opozycyjnych, partia Ziobry zaś będzie korzystać ze wszystkich przywilejów, jakie daje sprawowanie władzy, jej działacze piastować będą stanowiska ministrów i wiceministrów, pozostaną w zarządach spółek i kierownictwach instytucji. Dzięki temu Solidarna Polska może korzystać z przywilejów bycia jednocześnie w rządzie i w opozycji.

Jedyne, co może dziwić, to to, że Mateusz Morawiecki wciąż udaje, że ma wielki komfort polityczny sprawowania urzędu premiera, choć krytykują go ministrowie i wiceministrowie, a koalicjant wprost oskarża o wyprzedaż suwerenności. Ale jak długo prezes Jarosław Kaczyński będzie na to pozwalał, tak długo Morawiecki będzie robił dobrą minę do złej gry, a Ziobro pełnymi garściami czerpał z tego polityczne korzyści.

Kaczyńskiemu ta sytuacja może się nawet nie podoba, ale do jesiennych wyborów raczej nie ma innego wyjścia, jak ją tolerować. Sam do niej zresztą doprowadził.