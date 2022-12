Rozmowy o KPO trwają niczym negocjacje Chruszczowa z Mao na pograniczu chińsko-radzieckim w latach 60. W piątek, tuż przed Wigilią, spotkają się politycy, którzy nie darzą się ani krztyną sympatii: Mateusz Morawiecki i Zbigniew Ziobro. Teoretycznie po to, żeby dojść do czegoś w sprawie nowelizacji ustawy o SN. W praktyce, by rytualnie pokazać, że się siebie nie boją i obaj są bardzo męscy. Spektakularnych rezultatów się nie spodziewajmy.

Reklama

Co więcej, Ziobro i jego polityczni koledzy głośno mówią, że właściwie projekt, który negocjował minister Szynkowski vel Sęk z Komisją Europejską, to „ustawa napisana w Brukseli i narzucana polskiemu parlamentowi”. Wygłosił to w czwartek wiceminister Michał Woś w Radiu Plus. Świetny to wstęp do pojednawczego spotkania premiera i prezesa Solidarnej Polski.

Cały ogień skierowany jest teraz na prezydenta Andrzeja Dudę, który z małą przerwą na wyściskanie prezydenta Ukrainy, bawiącego przejazdem w Rzeszowie, cały czas spotyka się i czyni ustalenia w sprawie nowego pomysłu na ustawę o Sądzie Najwyższym.

Nic z tego jednak nie wynika, bo wynikać nie może. Na papierze rzeczywistości oszukać się nie da, można ją tylko zagadać, ale na razie ustawy uchwala się w wersji papierowej, a nie ustnej. I naprawdę trudno udawać, że coś spełnia wymogi praworządności, skoro nie spełnia.

Pora chyba, by ktoś w okolicach Nowogrodzkiej uświadomił sobie, że tu nie da się dłużej stosować półśrodków. Trzeba cofnąć zmiany, które niszczą zasady praworządnego państwa. Mataczenie prowadzi do takiego samego rezultatu jak trwanie w błędzie. Bo dla UE i większości opinii publicznej w Polsce ważny jest rezultat, a nie usiłowania, które mogą się udać lub nie.

Reklama

Dlatego niekończące się rozmowy o projekcie ustawy o SN i wnioskach o środki z KPO nie mają zupełnie żadnego znaczenia. Albo PiS się cofnie, albo nie dostanie pieniędzy. Reszta jest grą mgły i świateł.