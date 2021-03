Jerzy Haszczyński: Samotność Polaków na Białorusi

Białorusini i białoruscy Polacy są osamotnieni. Zainteresowanie ich losem na Zachodzie wygasło. Dominuje poczucie bezradności. Na Łukaszenkę wpływ ma tylko Putin, cieszący się, że białoruski dyktator coraz bardziej uzależnia się od Kremla. Polska nie ma wpływu na Putina. Ma też problem z przekonaniem zachodnich partnerów, by wprowadzili prawdziwe sankcje.

To wciąż dla reżimu mało, przykręca śrubę, wie, że wraz nadejściem wiosny zaczynają się nowe protesty. Próbuje dzielić umęczone jego władzą społeczeństwo, teraz sugeruje, że białoruscy Polacy uprawiają kult wrogów Białorusi.

Od połowy zeszłego roku, od sfałszowanych wyborów Łukaszenko ma przeciw sobie znaczną część obywateli. Na ulice protestować wychodzili i Białorusini, i białoruscy Polacy. Odpowiedzią były nasilające się represje. Tortury, mordy polityczne, wysyłanie do łagrów. Ofiar są setki, więźniów politycznych ponad 300.

Przypomina to lata 2005-2006, gdy dyktator stawiał miejscowym Polakom absurdalny, ale nośny zarzut, że marzy im się białoruskie Kosowo, krwawy konflikt etniczny w stylu jugosłowiańskim. Nawet nazwiska prześladowanych były wówczas podobne - Andżelika Borys czy Andrzej Poczobut, zatrzymany dzisiaj nad ranem działacz ZPB i wybitny dziennikarz piszący od lat także dla mediów w Polsce.

Zachodnia opinia publiczna wie dużo o karach grożącym w Polsce antyrządowym aktywistom czy pisarzowi. Mało natomiast lub nic o Polakach na Białorusi, którzy mogą trafić do łagrów. Ich bronieniu nie sprzyja niestety wizerunek, którego się dorobiliśmy.

Lista wtrąconych do więzienia się raczej wydłuży. Przyjdą po następnych, operacja trwa. To usłyszałem dzisiaj od jednego z tamtejszych Polaków. Trudno znaleźć teraz słowa pocieszenia. My dziennikarze z Polski musimy jednak wciąż krzyczeć: jesteśmy z wami, solidaryzujemy się! Białorusinami i białoruskimi Polakami. Musimy przypominać o prześladowanych na Białorusi, naciskać na władze i próbować przyciągnąć uwagę zachodniej opinii publicznej.