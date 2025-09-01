Aktualizacja: 01.09.2025 07:54 Publikacja: 01.09.2025 06:54
Prowincja Kunar, w której doszło do trzęsienia ziemi, graniczy z Pakistanem
O ofiarach trzęsienia ziemi w górzystej prowincji, graniczącej z Pakistanem, informują afgańskie władze. Trwa akcja ratunkowa – przeszukiwane są gruzy budynków mieszkalnych, które zawaliły się w wyniku wstrząsów. Pod gruzami mogą być uwięzieni ludzie.
Z pierwszych doniesień wynikało, że tylko w jednej wiosce zginęło 30 osób – podało afgańskie Ministerstwo Zdrowia. Władze Afganistanu podkreślają, że trwa ustalanie liczby ofiar w całej prowincji, w której znajduje się wiele niewielkich wiosek. Prowincję Kunar zamieszkuje łącznie ok. pół miliona osób. W przeszłości często doświadczała ona trzęsień ziemi i powodzi.
- Liczba ofiar jest wysoka, ale ze względu na to, że jest to trudno dostępny teren, ekipy ratunkowe nadal działają - poinformował rzecznik resortu zdrowia Afganistanu Szarafat Zaman.
Setki rannych osób trafiły do szpitali – podał przedstawiciel władz prowincji, Najibullah Hanif. Dane o rannych z trudno dostępnych części prowincji nadal spływają.
Afgańska telewizja TOLO podała, że wstępne szacunki mówią o ok. 250 zabitych i 500 rannych. Nie jest to jednak ostateczny bilans ofiar. W dystrykcie Nurgal wiele wsi miało zostać zrównanych z ziemią.
Po pierwszym wstrząsie o magnitudzie 6 nastąpiły dwa wstrząsy wtórne – o magnitudach 5,2 i 4,7. Oprócz prowincji Kunar w wyniku wstrząsów ucierpieć miały także dwie inne prowincje: Nangarhar i Laghman. Wstrząsy miały być odczuwalne w części prowincji Kabul.
Hipocentrum trzęsienia ziemi znajdowało się na głębokości ok. 10 km. Ziemia zatrzęsła się około północy – w wyniku wstrząsów zawaliło się wiele budynków mieszkalnych wykonanych z gliny i kamieni.
Afganistan jest często nawiedzany przez silne trzęsienia ziemi, szczególnie w rejonie pasma górskiego Hindukusz, gdzie spotykają się dwie płyty tektoniczne: indyjska i euroazjatycka.
W 2024 roku ponad tysiąc osób zginęło w serii trzęsień ziemi na zachodzie Afganistanu.
