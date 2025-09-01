O ofiarach trzęsienia ziemi w górzystej prowincji, graniczącej z Pakistanem, informują afgańskie władze. Trwa akcja ratunkowa – przeszukiwane są gruzy budynków mieszkalnych, które zawaliły się w wyniku wstrząsów. Pod gruzami mogą być uwięzieni ludzie.

Afganistan: W jednym z dystryktów wiele wsi zostało zrównanych z ziemią

Z pierwszych doniesień wynikało, że tylko w jednej wiosce zginęło 30 osób – podało afgańskie Ministerstwo Zdrowia. Władze Afganistanu podkreślają, że trwa ustalanie liczby ofiar w całej prowincji, w której znajduje się wiele niewielkich wiosek. Prowincję Kunar zamieszkuje łącznie ok. pół miliona osób. W przeszłości często doświadczała ona trzęsień ziemi i powodzi.

- Liczba ofiar jest wysoka, ale ze względu na to, że jest to trudno dostępny teren, ekipy ratunkowe nadal działają - poinformował rzecznik resortu zdrowia Afganistanu Szarafat Zaman.

Setki rannych osób trafiły do szpitali – podał przedstawiciel władz prowincji, Najibullah Hanif. Dane o rannych z trudno dostępnych części prowincji nadal spływają.