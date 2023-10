Katastrofa w Afganistanie: Ponad 2 400 ofiar trzęsień ziemi

Wstrząsy uszkodziły średniowieczne minarety w Heracie - wynika ze zdjęć publikowanych w mediach społecznościowych.



Trzęsienia ziemi wywołały panikę w Heracie - relacjonuje mieszkanka miasta, Naseema, cytowana przez agencję Reutera. W mieście miały być po wstrząsach odczuwane wstrząsy wtórne. "Ludzie opuścili swoje domy, wszyscy jesteśmy na ulicach" - pisała Naseema w wiadomości wysłanej agencji Reutera w sobotę.



W prowincji Herat są łącznie 202 placówki ochrony zdrowia, z których jedna to duży szpital, do którego trafiło 500 osób poszkodowanych w trzęsieniu ziemi - poinformowała w niedzielę WHO. Większość placówek stanowią jednak małe centra medyczne, a problemy natury logistycznej utrudniają władzom Afganistanu niesienie pomocy mieszkańcom niektórych, położonych z dala od dużych ośrodków miejskich, części kraju.



Liczba ofiar trzęsień ziemi w Afganistanie może jeszcze wzrosnąć - wynika z informacji przekazywanych przez agencję Reutera.