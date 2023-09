Trzęsienie ziemi o sile 4,2 stopnia dotknęło w środę rano okolice Neapolu. Był to najsilniejszy wstrząs od 40 lat, a jego fala objęła Pola Flegrejskie, kalderę superwulkanu w pobliżu Neapolu.

Reklama

Pola Flegrejskie (Campi Flegrei) znajdują się po drugiej stronie zatoki neapolitańskiej od Pompejów, gdzie tysiące ludzi zginęło po erupcji Wezuwiusza w 79 r. n.e..

Jest to jednak znacznie większy wulkan niż Wezuwiusz i gdyby kiedykolwiek doszło do erupcji z pełną siłą, mogłoby dojść do śmierci milionów ludzi.

Wulkanolog ostrzega przed możliwą erupcją wulkanu w pobliżu Neapolu

Eksperci twierdzą, że nie ma bezpośredniego zagrożenia erupcją, ale Giuseppe De Natale, były szef obserwatorium Wezuwiusza w Narodowym Instytucie Geofizyki i Wulkanologii (INGV), wezwał do przeprowadzenia kontroli budynków po powtarzającej się aktywności sejsmicznej.