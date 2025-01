Łącznie w rejonie Los Angeles szaleje pięć pożarów. W czwartek pożar rozszerzał się w rejonie Calabasas, jednego z najbogatszych miast w USA, gdzie swoje domy ma wielu celebrytów. W ciągu kilku godzin ten pożar objął 388 hektarów. W związku z tym pożarem władze hrabstwa Los Angeles, omyłkowo, wysłały wezwanie do ewakuacji do 9,6 mln mieszkańców hrabstwa, mimo że apel miał trafić tylko do mieszkańców rejonu zagrożonego pożarem w pobliżu Calabasas. Błąd ten został szybko skorygowany.



Strażakom udało się opanować pożar w Hollywood i Hollywood Hills.



Do Kalifornii przybywają strażacy z sześciu stanów USA i Kanady, by pomóc w walce z ogniem.