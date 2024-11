Coraz więcej ofiar tragicznej powodzi w Hiszpanii. Nie żyje już ponad 200 osób

Hiszpania zmaga się ze skutkami powodzi, które we wtorek i środę dotknęły wschód kraju. Ekstremalnie obfite opady deszczu spowodowały powodzie błyskawiczne w wielu prowincjach, w tym w Walencji, Kastylii-La Mancha i Andaluzji.

Meteorolodzy poinformowali, że we wtorek w rejonie Walencji w ciągu ośmiu godzin spadła roczna suma opadów deszczu. Doprowadziło to do między innymi do zatorów na autostradach i zalania pól uprawnych. Fala powodziowa płynęła ulicami miast, wyrywając drzewa i odrywając kawałki ścian od budynków.

Powódź w Hiszpanii. Już niemal 100 osób

Jak poinformował w sobotę premier Hiszpanii Pedro Sanchez, liczba ofiar śmiertelnych powodzi wzrosła do 211. Wcześniej informowano o 207 ofiarach. Większość ciał znaleziono w prowincji Walencja – dramatyczne ulewy wyrządziły tam bowiem najpoważniejsze szkody.

W ramach działań operacyjnych przeprowadzono już 4800 akcji ratunkowych. Udzielono także pomocy ponad 30 tys. osób. Niewykluczone jest jednak, że przy takiej skali klęski żywiołowej liczby te są niedoszacowane.