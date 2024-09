Głogów czeka na falę powodziową. Prezydent miasta mówi o stanie wałów. "Katastrofa"

- Nie chcę już mówić, w jakim stanie technicznym są wały, bo to przecież niejeden samorządowiec mówił po drodze - to jest po prostu katastrofa, że przez dziesiątki lat nie robi się żadnych poważnych inwestycji - powiedział Rokaszewicz. - Ba, w tym roku chyba po raz pierwszy to my kosiliśmy wały, żeby dostać się na nie z workami, z patrolami. Przecież to samorządy w czasie powodzi patrolują wały, miejsca newralgiczne. Robimy to na nie swoim majątku - podkreślił.

Głogów czeka na przejście fali powodziowej, fotografia z 21 września PAP/Maciej Kulczyński

- Chwała za wybudowanie zbiornika w Raciborzu. Patrząc po tych stanach Odry, gdyby nie ten zbiornik, to mielibyśmy katastrofę porównywalną z tą z 1997 roku - zaznaczył samorządowiec. - Natomiast tu wszędzie po drodze jest coś strasznego. My w mieście może mamy inną specyfikę, bo mamy wysokie nabrzeże z jednej strony, wały ziemne mamy na niedługim odcinku, ale mam kontakt z wójtami podgłogowskich gmin - pokazują różnego rodzaju wyrwy, dziury w wałach, które są spowodowane bobrami czy innymi zwierzętami - powiedział RMF FM prezydent Głogowa zaznaczając, że mówi o dziurach tak dużych, że do ich zasypania potrzeba kilkudziesięciu worków z piaskiem. - Są to zapuszczania niedopuszczalne. Sytuacje zagrożenia powodziowego po prostu pokazują, jak jest źle - ocenił.

Rafael Rokaszewicz był pytany, kto odpowiada za zaniedbania. - Mamy instytucje, które zarządzają takimi rzekami jak Odra, dopływami. To są Wody Polskie, które są za to odpowiedzialne - odparł. - Myślę, że już czas i na kolejnej powodzi nie skończy się na obietnicach, tylko faktycznie konkretne pieniądze, konkretne działania pójdą, aby wały umocnić, ustabilizować - wskazał. Prezydent Głogowa przyznał, że inwestycje są kosztowne, ale wyraził stanowisko, że należy je przeprowadzić. - W ciągu 30 lat mamy trzecią poważną sytuację powodziową. Trzeba coś zrobić, aby sytuacja była stabilna - podkreślił. - Porządne inwestycje spowodowałyby, że byśmy spali spokojnie, mieszkańcy byliby bezpieczni - mówił.