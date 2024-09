Powódź w Polsce. Najnowsze informacje z Wrocławia i Brzegu. Sztab kryzysowy

Kolektory ściekowe (w tym kolektor Odra) działają poprawnie i posiadają zdolności retencyjne Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu

Z kolei wrocławskie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji uspokoiło mieszkańców, że system kanalizacyjny we Wrocławiu jest drożny, a zbiorniki retencyjne przygotowane na napływ ścieków w razie pogody deszczowej. „Kolektory ściekowe (w tym kolektor Odra) działają poprawnie i posiadają zdolności retencyjne. Infrastruktura kanalizacyjna jest gotowa na przyjęcie wody. Wyloty kanalizacji deszczowej do rzek są zamknięte. Nie ma ryzyka «cofki» wody z rzek do sieci kanalizacyjnej i wynikających z tego lokalnych podtopień” – czytamy w komunikacie MPWiK.

Powódź w Polsce: Nocny przesiąk na wale we Wrocławiu

W nocy doszło do przesiąku na wale Janówek-Pracze we Wrocławiu. W uszczelnianiu przeciekającego wału brali udział mieszkańcy, straż miejska, straż pożarna, policja i ok. 300 żołnierzy WOT.

Czytaj więcej Klęski żywiołowe Powódź w Polsce. Wrocław: Wały zaczęły przeciekać. Nocne uszczelnianie W nocy doszło do przesiąku na wale Janówek-Pracze we Wrocławiu. W uszczelnianiu przeciekającego wału brali udział mieszkańcy, straż miejska, straż pożarna, policja i ok. 300 żołnierzy WOT. Stan wody na Odrze, według informacji podanej rano przez prezydenta Jacka Sutryka, wynosi obecnie 632 cm (stan alarmowy to 450 cm). Stany alarmowe przekraczają też nadal Bystrzyca, Oława i Ślęza.

O przesiąku informował w nocy prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Udał się on na miejsce, w którym stwierdzono nieszczelność wału oraz Urząd Miasta Wrocławia. Do przecieku doszło w rejonie oczyszczalni ścieków na wałach, które znajdują się nad Bystrzycą, dopływem Odry.