Na granicy z Czechami zamknięty został most w Głuchołazach, który łączy drogę krajową nr 40 z przejściem granicznym. Zamknięte pozostają także mosty w ciągu drogi krajowej nr 46 w Malerzowicach Wielkich i mosty na Olzie w centrum Cieszyna - Most Wolności i Most Przyjaźni.