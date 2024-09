Ulewy i zagrożenie powodzią na południu Polski. Donald Tusk: Prognozy nie są optymistyczne

- Z całą pewnością to, co czeka nas tej nocy i być może także przez część niedzieli, to będą opady w wielu miejscach większe, właściwie rekordowe – podkreślił. - Gdybyśmy tylko mierzyli sumy opadów, to można by porównywać ten rok z powodziami roku 1997 czy 2010. Są miejsca, gdzie suma opadów jest większa, niż w tych najbardziej krytycznych latach - dodał. - Widać wyraźnie, że jednak państwo polskie przez długie lata, począwszy od roku 2010, jest wyraźnie lepiej przygotowane do tego typu działań, zarówno jeśli chodzi o ludzi, służby, koordynację, zarządzanie, jak i twardą infrastrukturę - przekonywał Tusk.

