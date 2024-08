W sobotę minister ds. kryzysu klimatycznego i obrony cywilnej, Vassilis Kikilias, oświadczył, że wezwał do zastosowania nadzwyczajnych środków, w tym zaangażowania armii, policji i ochotników do walki z pożarami lasów do 15 sierpnia. - Ekstremalnie wysokie temperatury i groźne warunki pogodowe (silne podmuchy wiatru - red.) będą się utrzymywać - ostrzegł. Temperatura w Atenach w środę może wzrosnąć nawet do 37 stopni Celsjusza.

Pożary pustoszyły tego lata również inne części Europy — m.in. Hiszpanię i Bałkany — przypomina Reuters.