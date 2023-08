Hiszpania: Teneryfa płonie. Ewakuowano pięć wiosek

W środę rano ogień spustoszył ok. 130 hektarów w pobliżu wulkanu Teide, najwyższego szczytu Hiszpanii. W ciągu kolejnych kilku godzin pożar objął 300 hektarów. Pożarowi zaczynają towarzyszyć mniejsze pożary - mówi Pedro Martinez, kierujący służbami ratunkowymi na Teneryfie.

Władze ewakuowały wioski Arrate, Chivisaya, Media Montaña, Ajafoña i Las Lagunetas. Lokalne władze nie wykluczają kolejnych ewakuacji.

Rosa Davila, przewodnicząca lokalnej rady oświadczyła, że wszelki dostęp do gór na wyspie został wstrzymany i zaapelowała do mieszkańców i gości na popularnej wśród turystów wyspie, by unikali udawania się w rejony leśne.



W ciągu ubiegłotygodniowej fali upałów na Wyspach Kanaryjskich doszło do wysuszenia wielu terenów, co zwiększyło ryzyko wystąpienia pożarów.