W ciężko dotkniętym skutkami trzęsienia ziemi mieście Kahramanmaras ratownicy próbują dotrzeć do dwóch kobiety i malutkiej córeczki jednej z nich, które wciąż żyją pod gruzami jednego z budynków, który zawalił się w wyniku trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,8, które nawiedziło 6 lutego południową Turcję i północną Syrię.



W innych miejscach kraju akcja ratunkowa jest jednak ograniczana, ponieważ niskie temperatury panujące w Turcji zmniejszają szanse na znalezienie pod gruzami żywych ludzi. Część ratowników z Polski, którzy przybyli do Turcji tuż po trzęsieniu ziemi, ma opuścić ten kraj w środę.

Również w syryjskim Aleppo, jak powiedział zastępca sekretarza generalnego ONZ ds. pomocy humanitarnej, Martin Griffiths, akcja ratunkowa "zbliża się do końca", a działania władz zaczynają skupiać się na zapewnieniu ocalałym dachu nad głową, żywności i dostępu do szkół dla dzieci. Syryjski prezydent, Baszar el-Asad zgodził się wpuścić do kraju więcej pomocy humanitarnej z Turcji.

42 tys. Tyle budynków w Turcji zawaliło się lub zostało poważnie uszkodzonych

W poniedziałek w prowincji Hatay spod gruzów wydobyto żywego 13-latka po 182 godzinach od trzęsienia ziemi. Z kolei w Adiyaman uratowano dziewczynkę o imieniu Miray, a w Kahramanmaras spod gruzów wydobyto żywą 10-latkę.

W Turcji, w wyniku trzęsienia ziemi, zginęły co najmniej 31 643 osoby - czyli więcej niż w trzęsieniu ziemi w 1939 roku, co czyni trzęsienie ziemi z 6 lutego najtragiczniejszym w najnowszej historii Turcji. W Syrii w wyniku trzęsienia ziemi zginęło co najmniej 5 714 osób.

W wyniku trzęsienia ziemi w Turcji zawaliło się lub zostało poważnie uszkodzonych ok. 42 tys. budynków. Straty szacuje się na 84 mld dolarów.