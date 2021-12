Andy Beshear powiedział, że liczba ta może niestety wzrosnąć. Nieznany jest między innymi los dziesiątków pracowników fabryki świec w mieście Mayfield.

Reklama

Gubernator Beshear powiedział, że tornada te były najbardziej śmiercionośne w historii stanu. Mayfield i praktycznie wszystko wzdłuż 365-kilometrowej ścieżki tornada zostało zdewastowane. - To nie do opisania, niepodobne do niczego, co kiedykolwiek widziałem – powiedział. - Widzisz części budynków przemysłowych, dachy na drzewach, jeśli drzewa mają szczęście stać. Ogromne metalowe słupy zgięte na pół, jeśli nie złamane, budynki, których już nie ma, ogromne ciężarówki, które zostały podniesione i rzucone. I niestety zbyt wiele domów, w których prawdopodobnie znajdowali się ludzie, całkowicie zdewastowanych - mówił. - Jest wiele rodzin, które potrzebują waszych modlitw – dodał.

AFP

Prezydent USA Joe Biden napisał na Twitterze, że został poinformowany o tornadach w sobotę rano. „Utrata ukochanej osoby podczas takiej burzy to niewyobrażalna tragedia” – powiedział. „Współpracujemy z gubernatorami, aby upewnić się, że mają to, czego potrzebują, gdy trwają poszukiwania ocalałych i ocena szkód”.

Policja powiedziała, że ​​tornado spowodowało „znaczne szkody” w zachodnich częściach stanu. Szeryf Matt Sanderson powiedział WKYT-TV, że pociąg wykoleił się podczas ekstremalnych wiatrów w hrabstwie Hopkins. Opisał również, jak dwoje dzieci zostało zgłoszonych jako zaginione podczas tornada, ale na szczęście odnaleziono je w wannie, która została wyciągnięta na zewnątrz budynku przez siłę wiatru.

Reklama

Co najmniej pięć osób zginęło w innych stanach, w tym jedna w magazynie Amazona w Edwardsville w Illinois. Nie jest jeszcze jasne, ile osób zostało rannych w wyniku zawalenia się dachu magazynu, ale lokalne służby ratunkowe nazwały je „incydentem masowym”. „Moje modlitwy są dziś z mieszkańcami Edwardsville. Skontaktowałem się z burmistrzem, aby zapewnić wszelkie potrzebne zasoby państwowe” – napisał na Twitterze gubernator stanu Illinois JB Pritzker.

Zawalony dach magazynu Amazona AFP

Rzecznik Agencji Zarządzania Kryzysowego stanu Tennessee, Dean Flener, powiedział, że trzy osoby zginęły w północno-zachodniej części stanu. Nie podano dalszych szczegółów.