„To co budzi niepokój w przypadku wariantu B.1.1.529 Omikron, to fakt, że w Republice Południowej Afryki w czasie zaledwie kilku dni stał się on wariantem większościowym, zastępując wcześniejszy wariant Delta” - podkreśla w wydanym stanowisku zespół ds. Covid-19 przy prezesie Polskiej Akademii Nauk.