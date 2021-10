Do erupcji wulkanu doszło ok. 11:43 czasu lokalnego (4:43 czasu polskiego) - informuje Agencja.



Na razie nie wiadomo czy w wyniku erupcji ktoś ucierpiał lub czy wulkan spowodował jakieś zniszczenia.



Japońska Agencja Meteorologiczna podniosła poziom zagrożenia w związku z działaniem wulkanu do trzeciego w pięciostopniowej skali. Oznacza on, że ludzie nie powinni zbliżać się do wulkanu, a w promieniu ok. 1 km od krateru mogą być rozrzucane gorące popioły i kawałki skał.



Popiół wyrzucany przez wulkan może spaść na miasta w prefekturze Kumamoto w środę, późnym popołudniem.



W 2019 roku doszło do niewielkiej erupcji wulkanu Aso.

