ZAIKS kontra Radio 357: koniec sporu. Co z opłatami za emisję utworów w radiu?

Opłata za puszczanie utworów w radiu. Czego dotyczył spór między Radiem 357 a ZAiKSem?

Wszystko zaczęło się od zarzutów ZAiKSu wobec Radia 357, które miało nie płacić organizacji należnych jej tantiem z tytułu praw autorskich od utworów, puszczanych na falach radiowych. Organizacja wskazała, że jest to bezprawne wykorzystywanie utworów oraz że radio od 2023 roku nie ma podpisanej z ZAiKSem niezbędnej umowy. Radio 357 było jednak innego zdania.

„Dwukrotnie przelaliśmy należność na konto ZAiKS-u – ZAiKS dwukrotnie ją zwracał. Ustalając nowe stawki ZAiKS nie zakwalifikował Radia 357 do kategorii »radio« tylko »webcasting pierwotny«. W efekcie Radio 357 nie może liczyć na traktowanie równe z rozgłośniami FM nie nadającymi bloków reklamowych” - odpowiedziało na zarzuty Radio 357, którego stanowisko cytuje portal Press.pl.

W lutym 2024 radio skierowało sprawę do sądu, wnosząc o ustalenie konkretnych warunków umowy licencyjnej. Rozprawa została wyznaczona na listopad ubiegłego roku, zanim jednak do niej doszło wiadome już było, że radio i organizacja wejdą na drogę mediacji – potwierdziły to w rozmowach z portalem Press.pl osoby odpowiedzialne za kontakt obu storn z mediami. Najnowsze wspólne oświadczenie radia i ZAiKSu oznacza więc zakończenie sporu.