Wytwór sztucznej inteligencji nie jest przedmiotem prawa autorskiego

Sąd Miejski w Pradze przyjął, że podstawową kwestią dla oceny zasadności powództwa, jest ustalenie, czy powód jest autorem spornej grafiki, a co za tym idzie, czy doszło do naruszenia jego praw autorskich. Bezspornym było, że grafika została wytworzona przez sztuczną inteligencję, a ta sama w sobie nie może być autorem, z uwagi na niespełnienie przesłanek, o których mowa w § 5 ust. 1 AZ, gdyż autorem może być wyłącznie osoba fizyczna, którą sztuczna inteligencja niewątpliwie nie jest.

Powód wskazywał, że sztuczna inteligencja wytworzyła grafikę na podstawie jego polecenia, dlatego przysługuje mu do niej prawo autorskie. Na tę okoliczność atoli powód nie przedstawił żadnych dowodów, ograniczając się do swojego oświadczenia, mimo że Sąd wskazał na konieczność zaoferowania środków dowodowych. Sąd, po przeprowadzeniu wszystkich zaoferowanych przez powoda dowodów doszedł do przekonania, że nie zostało udowodnione, aby grafika została wykonana przez sztuczną inteligencję na podstawie polecenia wprowadzonego przez powoda. Powód nie uniósł zatem ciężaru dowodowego co do autorstwa polecenia, wprowadzonego do sztucznej inteligencji, ani co do tego, że rezultatem tegoż polecenia było wytworzenie grafiki przez sztuczną inteligencję, jak również, że powstanie grafiki wynikało z tego polecenia. Sąd ocenił, że powód nie posiada czynnej legitymacji do podniesienia roszczeń, o których mowa w § 40 ust. 1 AZ, gdyż przysługują one wyłącznie autorowi, którego prawa zostały naruszone. Mając te kwestie na względzie, Sąd ocenił powództwo jako nieuzasadnione i oddalił je w całości.

Sąd nadto wskazał, że grafika wytworzona przez sztuczną inteligencję nie stanowi utworu w rozumieniu § 2 AZ, gdyż nie posiada elementów charakterystycznych utworu. Nie stanowi bowiem niepowtarzalnego rezultatu działalności twórczej autora. Powód nie wytworzył grafiki osobiście, lecz powstało za pomocą sztucznej inteligencji, natomiast w toku postępowania nie zostało wykazane, na podstawie jakiego polecenia doszło do jej powstania. Samo polecenie, które rzekomo miało stanowić podstawę wytworzenia grafiki, należy ocenić jako pomysł, który sam w sobie nie jest utworem autorskim. Prawo autorskie jest prawem bezwzględnym, które przysługuje indywidualnie ustalonej osobie. Jeśli grafiki nie wytworzył powód osobiście, ale dokonała tego sztuczna inteligencja, co do zasady nie jest ona utworem autorskim. Sporna grafika nie jest utworem autorskim, a także autorskim utworem powoda.

Rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów postępowania Sąd oparł o § 142 ust. 1 o. s. ř., czyli zasadę odpowiedzialności za wynik procesu strony przegrywającej. Niemniej, w toku postępowania pozwana spółka nie była zastępowana przez adwokata, przez co nie poniosła żadnych kosztów postępowania.

Orzeczenie to strony mogły zaskarżyć do Sądu Zwierzchniego w Pradze, atoli odwołanie nie zostało wniesione, a powyższy wyrok uprawomocnił się 21 listopada 2023 r.