Zapowiedź Microsoft, który chce wesprzeć klientów pozwanych za naruszenie praw autorskich do cudzych utworów, to odpowiedź na galopujący rozwój AI.

Reklama

Zastosowanie AI wiąże się z prawną niepewnością

Jak zauważa dr Gabriela Bar, radczyni prawna z Kancelarii Szostek_Bar i Partnerzy, samo rozwiązanie nowe nie jest. Zmienia się jednak jego kontekst, bo zastosowanie AI wiąże się z prawną niepewnością. Jak wyglądało będzie to w praktyce – czas pokaże, ale specjalistka przewiduje, że zależy to od konkretnych postanowień zawartych w umowach oferowanych przez Microsoft jego klientom. - Niemniej inicjatywa ta jest ważna, bo w przypadku generatywnej AI nie ma jednoznacznych odpowiedzi, co do praw autorskich i ich naruszeń – zauważa. Podkreśla przy tym, że „sami twórcy takich narzędzi AI nie wiedzą, w jaki sposób dochodzi do wytworzenia konkretnego wyniku”, a one same – działające w oparciu o głębokie sieci neuronowe – stanowią swoiste „czarne skrzynki”.

To nie pierwsze w tej sferze działania technologicznych gigantów, którzy pracują m.in. na odznaczeniami w postaci „znaków wodnych”, mających odróżnić wytwory AI od tego, co wyszło spod ręki człowieka. - W kontekście odpowiedzialności, większe znaczenie mają jednak oznaczenia zakazujące korzystania z materiałów chronionych na potrzeby uczenia systemów generatywnej AI – dodaje radczyni prawna. I ocenia, że jako użytkownicy nie jesteśmy w stanie ocenić, jakie dane AI przetworzyła w celu wygenerowania konkretnego wyniku i czy posłużyła się przy tym takimi, z których skorzystać mogła zgodnie z prawem.

Ekspertka wskazuje, że zapowiedź Microsoftu jest jak najbardziej możliwa do wdrożenia w polskim systemie prawnym. - Z pewnością w każdym konkretnym przypadku doprecyzowania będzie wymagała kwestia, czy to zwolnienie dotyczyć będzie także dalszych użytkowników, np. innych podmiotów z grupy kapitałowej lub użytkowników końcowych – tłumaczy Gabriela Bar. Zastrzega przy tym, że zwolnienie użytkownika z odpowiedzialności uzależnione jest od korzystania przez niego z filtrów, stworzonych celem ograniczenia ryzyka naruszenia praw autorskich. - Jeśli użytkownik je wyłączy, ochrona nie będzie mu przysługiwała - wyjaśnia ekspertka z zakresie prawa nowych technologii. I dodaje, że to samo tyczy się klienta, który celowo spróbuje wygenerować treści naruszające prawo lub wykorzystać materiały, do których prawa autorskie albo licencje mu nie przysługują.