Obchody rocznicowe rozpocznie w niedzielny poranek Msza święta w intencji generała Stanisława Maczka i jego podkomendnych na Polskim Cmentarzu Wojennym w Langannerie, gdzie spoczywa blisko 700 polskich żołnierzy poległych we Francji podczas drugiej wojny światowej, w tym 615 żołnierzy „Czarnej dywizji”, którzy zginęli w walkach z Niemcami pod Falaise i Chambois.

Na tej nekropolii odbędzie się również uroczystość identyfikacji grobu żołnierza 1. Dywizji Pancernej kaprala Mieczysława Szymańskiego, który do tej pory spoczywał w bezimiennym grobie. To kolejna bezimienna mogiła polskiego bohatera, który dzięki projektowi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zaginieni, ale nie zapomniani żołnierze Polskich Sił Zbrojnych” odzyskał tożsamość.

Mieczysław Szymański urodził się 7 kwietnia 1917 roku w Karolinie, powiat Lublin, w rodzinie Lucjana i Marianny z domu Dankiewicz. Mieszkał w Lublinie, gdzie ukończył trzy klasy gimnazjum. Służbę w Wojsku Polskim rozpoczął 4 listopada 1937 roku w 9. Batalionie Pancernym. 19 marca 1938 roku został awansowany do stopnia kaprala. W kampanii polskiej 1939 roku wziął udział służąc w macierzystej jednostce. W kampanii francuskiej 1940 roku walczył w szeregach 2. Batalionu Czołgów, wchodzącego w skład 10. Brygady Kawalerii Pancernej. Z Francji przez Afrykę, w grudniu 1942 roku, dotarł do Wielkiej Brytanii, gdzie otrzymał przydział do 2. Pułku Pancernego, z którym ruszył do akcji na kontynencie w sierpniu 1944 roku. 8 sierpnia 1944 roku jego jednostka stoczyła bój pod Saint – Aignan de Cramesnil w Normandii. Czołg został trafiony przez Niemców. Szczątki kaprala Mieczysława Szymańskiego, jako bezimiennego żołnierza, złożono w grobie, na Polskim Cmentarzu Wojennym w Langannerie dopiero w 1947 roku.

Od kilku lat polscy naukowcy i historycy identyfikują żołnierzy w ramach programu „Zaginieni, ale nie zapomniani żołnierze Polskich Sił Zbrojnych”, którzy spoczywają w bezimiennych grobach na terenie Francji i Holandii. W ostatnim czasie oprócz Mieczysława Szymańskiego, zidentyfikowano plutonowego Edwarda Morchonowicza oraz bombardiera Kazimierza Chartanowicza z 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej, którzy polegli podczas operacji Market-Garden w Holandii oraz kaprala Teofila Niemeczka, lotnika z 300 Dywizjonu Bombowego Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii, który poległy w czasie lotu bojowego w 1942 roku.