Z dziejów techniki dla dentystyki. Jak w przeszłości leczono zęby

Narzędzia do usuwania i leczenia zębów

Jak wiadomo, gdy leczenie zachowawcze nie przyniesie rezultatów, chory ząb trzeba usunąć. W starożytnych Chinach dentyści ćwiczyli siłę dłoni i po długim treningu byli w stanie usuwać zęby gołymi palcami. W Europie używano do tego celu różnych obcęgów i kleszczy, na co dzień wykorzystywanych do innych celów, ale w razie potrzeby nadających się do tego, by pochwycić i wyrwać chory ząb. Ponieważ było to mało komfortowe dla pacjenta, na „wyposażeniu” dentysty było też kilku osiłków, którzy przed zabiegiem chwytali i unieruchamiali nieszczęsnego pacjenta na czas owej brutalnej ekstrakcji. Przełom wniósł Włoch Giovanni z Arcoli, który w 1483 r. wymyślił „pelikana dentystycznego” – specjalne narzędzie do wyrywania zębów, używane aż do końca XVIII stulecia. Urządzenie to, działające na zasadzie dźwigni, pozwalało doświadczonemu chirurgowi na szybkie i mało bolesne usuwanie zębów, dlatego było bardzo cenione.

W 1778 r. Francuz Anselme Jourdain skonstruował „językotrzymacz”, a potem także liczne narzędzia chirurgiczne używane z niewielkimi zmianami do dziś. Były wśród nich: kleszcze ekstrakcyjne, dźwignie korzeniowe, zgłębniki stomatologiczne, sierpy do kamienia, igłotrzymacze, nożyczki i pincety. Podobne narzędzia są używane do dziś, chociaż precyzja ich wykonania na przestrzeni wieków znacznie się poprawiła.

Jak wiadomo, kluczem do leczenia zębów są wiertarki. Wspominałem o skrobaczce z krzemienia, którą posłużył się człowiek w paleolicie dla usunięcia próchnicy z zęba. W starożytności pierwsze wiertło stomatologiczne nazwane „tympanum” wynalazł Hipokrates. Było to oczywiście narzędzie ręczne, gdzie ruch obrotowy wiertła uzyskiwano, przesuwając tam i z powrotem przed ustami pacjenta narzędzie w postaci łuku, którego cięciwa owinięta na wiertle powodowała jego bardzo szybki obrót. Już wtedy wiedziano, że im szybszy obrót wiertła, tym mniejszy ból. Tympanum wykorzystywali Grecy i Rzymianie, a w czasach nowożytnych przeszło ono w ręce Arabów, którzy przejęli, a w wielu obszarach także udoskonalili medyczne dzieła starożytnych Greków i Rzymian.

Potem ręczne wiertarki do zębów konstruowało wielu dentystów. Z zapisków wynika, że budowali je na przełomie XVIII i XIX stulecia m.in.: Heinrich Lautenschläger, Calaman Jacob Linderer, Johann Jakob Serre i wielu innych, którzy opierali się na wskazówkach szkockiego inżyniera Jamesa Nasmytha. Ponieważ ręczne napędzanie obrotów wiertła przy równoczesnym dokładnym jego lokalizowaniu w zębie było uciążliwe, Anglik George Fellows Harrington wynalazł wiertarkę sprężynową. Urządzenie trzeba było najpierw nakręcić, a potem przez 2 minuty sprężyna napędzała wiertło. Można było nim usuwać próchnicę zlokalizowaną w różnych miejscach, ponieważ w 1804 r. Bartolomeo Ruspini wynalazł lusterko dentystyczne.