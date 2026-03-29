Niedziela handlowa 29 marca. Gdzie można zrobić zakupy?

Niedziela 29 marca jest jednym z dni wolnych od pracy, w których zakaz handlu nie obowiązuje. Tego dnia zakupy będzie można zrobić w większości sklepów, w tym w supermarketach i galeriach handlowych. Placówki dużych sieci handlowych będą otwarte w standardowych godzinach.

Reklama Reklama

Warto pamiętać, że sklepy w galeriach handlowych w niedziele handlowe są zwykle czynne nieco krócej niż w pozostałych dniach tygodnia. Placówki dużych sieci handlowych, takich jak Biedronka, Carrefour, Lidl czy Kaufland, będą otwarte w standardowych godzinach obowiązujących w niedziele. Mogą się one różnić w zależności od lokalizacji. Godziny otwarcia konkretnych sklepów podane są na stronach internetowych.

Handel w niedzielę. Co mówią przepisy?

W 2026 r. mamy osiem niedziel handlowych. Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta handel jest dozwolony w kolejne trzy niedziele poprzedzające Wigilię Bożego Narodzenia, niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkanocy oraz ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia. Dodatkowa, trzecia handlowa niedziela w grudniu obowiązuje od ubiegłego roku. Została ona wyłączona z zakazu handlu w zamian za wolną od pracy Wigilię.

W pozostałe niedziele w roku obowiązuje zakaz handlu. Otwarte mogą być tylko te sklepy, w których za ladą stanie sam właściciel. Wyłączone z zakazu są również m.in. stacje benzynowe, apteki, sklepy na dworcach i lotniskach, piekarnie, cukiernie, kwiaciarnie i punkty gastronomiczne. Za naruszenie zakazu handlu grozi grzywna do 100 tys. zł.

Niedziele handlowe 2026. Kiedy sklepy będą otwarte?

29 marca wypada druga w tym roku niedziela handlowa. Poprzednio niedzielne zakupy można było zrobić pod koniec stycznia. Następna taka możliwość będzie za miesiąc – w ostatnią niedzielę kwietnia, tuż przed Majówką.

Oto pełna lista najbliższych niedziel handlowych w 2026 r.:

29 marca (przed Wielkanocą),

26 kwietnia (przed majówką),

28 czerwca,

30 sierpnia,

6 grudnia,

13 grudnia (przed Bożym Narodzeniem),

20 grudnia (przed Bożym Narodzeniem).