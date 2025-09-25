Czołowi eksporterzy nie odpowiedzieli na nasze pytania, ale firmy wcześniej informowały, że odbiorcami takich produktów z Polski są głównie kraje afrykańskie. – Mamy teraz silną konkurencję ze strony rynków zachodnioeuropejskich, a do tego faktycznie jakość zbieranych w Polsce ubrań drastycznie spadła – tłumaczy nieoficjalnie jeden z eksporterów.

Jak wynika z raportu międzynarodowej firmy doradczej OC&C Strategy Consultants w 2029 r. już co trzeci kupowany w Polsce element garderoby będzie pochodzić z drugiej ręki. Do tego czasu wartość polskiego rynku online odzieży używanej podwoi się do ponad 3 mld euro.

Eksperci OC&C podają, że używane ubrania kupuje w internecie 62 proc. Polaków w wieku 26-45 lat i 54 proc. w wieku 18-25 lat. Konsumenci wybierają platformy second-hand ze względu na unikatowość dostępnych produktów, możliwość eksperymentowania ze stylem i rosnącą świadomość ekologiczną. Rynek napędzany jest zaś popularnością platform takich jak Allegro Lokalnie, OLX czy Vinted.

– Choć konsumenci mają różne motywacje, które przekonują ich do zakupów używanej odzieży, to w Polsce kwestie ekonomiczne nadal mają kluczowe znaczenie. Klienci lubią polować na okazje i często czerpią satysfakcję ze znajdowania atrakcyjnych ofert cenowych – wskazuje Bartek Krawczyk, partner w OC&C Strategy Consultants.

– Zmieniają się modele konsumpcji i ci, którzy nie są w stanie nadążyć za głównymi trendami i modą, będą sięgać po produkty z drugiej ręki, choćby z powodu oszczędności – uzupełnia Andrzej Faliński, prezes Forum Dialogu Gospodarczego.

Rynek odzieżowy się zmienia

Aleksandra Grzesiak, menedżer kategorii w Allegro zwraca uwagę, że od stycznia 2025 r. weszły w życie przepisy zobowiązujące gminy do organizowania selektywnej zbiórki tekstyliów. – To istotny krok w stronę realnego recyklingu odzieży, ale jego skuteczność będzie zależeć od tego, czy powstanie wygodna i dostępna infrastruktura, bo same zapisy ustawowe nie wystarczą. Nowe regulacje oznaczają, że mieszkańcy nie powinni wyrzucać ubrań do odpadów zmieszanych, ale w praktyce wielu wciąż nie wie, gdzie można je oddać – mówi. – W efekcie część odzieży trafia bezpośrednio do sprzedaży online, co dodatkowo napędza rozwój e-handlu w segmencie second-hand. Dla platform internetowych, takich jak Allegro Lokalnie, jest to szansa na dalsze poszerzanie oferty i przyciąganie klientów poszukujących wygodnych sposobów kupowania ubrań i dawania im drugiego życia – dodaje.