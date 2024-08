Czytaj więcej Biznes Polacy kupują używane ubrania i meble. Nie tylko z oszczędności E-platformy z ubraniami, meblami i elektroniką z drugiej ręki rosną o 20 proc. Mimo to stacjonarne sklepy typu second-hand przestały znikać z rynku. Polacy coraz chętniej dają rzeczom życie po życiu.

Podobnie ocenia to Vinted. – Ponieważ jesteśmy zarejestrowani na Litwie, wdrożyliśmy litewskie prawo dotyczące dyrektywy DAC7 na wszystkich naszych rynkach. Platforma musiała zgłosić informacje litewskiemu organowi podatkowemu do 31 stycznia 2024 r., który następnie udostępnia je innym organom podatkowym UE, tak więc raport trafia do lokalnego organu sprzedawcy – mówi rzecznik firmy Magdalena Szlaz. – Niezwykle istotne jest to, by pamiętać, że nawet jeśli użytkownik osiągnie wyznaczony próg i otrzyma wezwanie o przesłanie dodatkowych informacji, nie jest to równoznaczne z obowiązkiem zapłacenia podatku – dodaje.

Czekanie na dyrektywę

Inne platformy widzą to podobnie. – Nie widzimy zmian, jeśli chodzi o zainteresowanie rzeczami z drugiej ręki na Allegro Lokalnie. Dane za 2023 r. będziemy raportować z końcem bieżącego roku, tj. 31.12.2024, za 2024 rok z kolei do końca stycznia 2025 roku. Zainteresowani otrzymują jednak na bieżąco informacje o przekroczeniu limitów – mówi Marcin Gruszka, rzecznik Allegro. – W pierwszej kolejności sprzedający otrzyma informację, gdy przekroczy ustawowe limity i zgłosimy się z prośbą o uzupełnienie danych (pierwsze takie mailingi trafiły do sprzedających w lipcu, po wejściu ustawy w życie). Sprzedający otrzymają od nas także informację, jakie dokładnie dane zostały przekazane do KAS – będą to nie tylko dane o wartości zrealizowanych sprzedaży, ale też np. informacje o prowizjach, składkach pobranych przez naszą platformę, informacja o liczbie transakcji, za które wynagrodzenie zostało wypłacone lub uznane – dodaje.

Allegro podkreśla, że w ten sposób chce zapewnić pełną przejrzystość wobec sprzedających. – Warto zaznaczyć, że ustawa nie wprowadza żadnych zmian w zasadach opodatkowania, które obowiązują w Polsce, ani żadnych nowych podatków – zaznacza Marcin Gruszka.

Branża ocenia bowiem, że trend na towary używane w Polsce dopiero się rozpoczyna i nie zatrzymają go nawet podobne regulacje. Dzisiaj lumpeksy zyskują z zupełnie innych powodów. Polacy przede wszystkim kupują rzeczy z drugiej ręki, by przeciwstawić się tzw. szeroko rozumianemu konsumpcjonizmowi. Nowych rzeczy w wielu przypadkach nie potrzebujemy, mogą być używane. Przede wszystkim to ciuchy, ale także zabawki dla dzieci.