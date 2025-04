– Po pierwsze, mamy medialne i słyszane przez zwykłych obywateli zapowiedzi wojny celnej. Po drugie, swoje piętno na nastroje odciska niepewność, jaką generuje administracja amerykańska w związku z wojną w Ukrainie – komentuje Mariusz Zielonka, główny ekonomista Lewiatana.

Po raz pierwszy od dwóch lat odsetek osób obawiających się wzrostu bezrobocia w ciągu najbliższego roku urósł do ponad 40 proc. Co więcej, aż 15,5 proc. badanych – też najwięcej od początków 2023 r. – uważa, że bezrobocie urośnie znacząco. Tych obaw nie potwierdzają prognozy, a istotny wzrost stopy bezrobocia w obecnej sytuacji demograficznej Polski raczej „wymagałby” poważnego kryzysu gospodarczego.

Lepiej to wygląda, jeśli chodzi o perspektywy własnej sytuacji finansowej, acz tu też nastroje są lekko gorsze niż w pierwszym kwartale. Poprawy swojej sytuacji w najbliższych 12 miesiącach spodziewa się w kwietniu około 16,5 proc. badanych, najmniej od sierpnia 2024 r. Jednak nie oznacza to, że mocniej boimy się jej pogorszenia – dane raczej sugerują, że powoli rośnie liczba osób oczekujących stabilizacji.

Od roku bez przełomu

Te wszystkie przewidywania zbiera w sobie tzw. wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej. W kwietniu był on na najniższym poziomie od czerwca 2023 r. Choć – należy to powtórzyć – dane są tylko lekko, nie dramatycznie – gorsze niż w poprzednich miesiącach. Generalnie bieżące i wyprzedzające wskaźniki nastrojów, po fatalnym 2022 r., w 2023 r. bardzo wyraźnie się poprawiały. Na początku 2024 r. natrafiły jednak na sufit, nawet lekko się pogorszyły i na razie nie potrafią znowu odbić w górę. Cały czas są też poniżej odczytów sprzed pandemii.

Po tym, jak w marcu na ponadtrzyletnie maksimum wspięło się nasze samopoczucie co do możliwości dokonywania obecnie „ważnych” zakupów (meble, sprzęt RTV/AGD) oraz oszczędzania, w kwietniu wyraźnie się ono pogorszyło. Zobaczymy, czy te dane będą miały przełożenie na kwietniowy odczyt sprzedaży detalicznej, ale statystyki za styczeń–marzec potwierdzały, że Polacy dużo chętniej niż przed rokiem kupowali tego typu towary. Spadek skłonności do oszczędzania być może wynikał zaś z zapowiedzi rychłej obniżki stóp procentowych przez RPP. Jednak gotowość do oszczędzania pozostaje wysoka: blisko 60 proc. badanych ocenia, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy prawdopodobnie zaoszczędzi jakąkolwiek sumę pieniędzy. To w zasadzie najwyższy wynik w historii badania GUS.