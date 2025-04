Od 9 kwietnia stawka 26 proc. dotyczy całego eksportu Indii do USA, bo w Waszyngtonie wyliczono, że deficyt handlowy Indii wynosi 45,66 mld dolarów, a indyjskie cło na towary amerykańskie, bariery handlowe i i manipulacje kursem walut oznaczają, że eksporterzy ze Stanów są de facto obciążeni stawką 52 proc.

Reklama

Indyjski eksporter krewetek do USA, do Europy, Japonii i Korei ogłosił, że „prowadzone rozmowy z klientami z USA sugerują, iż większość z nich chce wziąć na siebie wyższe koszty, zapewniać ciągły popyt i zmniejszyć do minimum możliwe zakłócenia w najbliższej przyszłości” - cytuje Reuters.

Firma z Visakhapatnam w stanie Andhra Pradesh osiągnęła w 2023/24 r. obroty 51,2 mln dolarów i zysk netto 552,5 tys. dolarów. Stany były największym odbiorcą, a na ten kraj przypadło w 2024 r. dwie trzecie całego eksportu z Indii owoców morza, który wynosi 7,4 mld dol. Hindusi chcą jednak rozszerzyć swą bazę eksportu o Chiny, Rosję i Kanadę, aby zmniejszyć zależność od jednego kierunku. Informacja o wejściu w życie stawki 26 proc. wywołała spadek cen akcji Coastal Corp w Mumbaju o ok. 14 proc.