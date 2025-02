CCC odwołało debiut Modivo na GPW. Akcje zyskują po wstępnych wynikach kwartału

W IV kw. ub.r. Grupa CCC wykazała wstępnie 2,87 mld zł przychodu (plus 14 proc. rok do roku), 1,37 mld zł zysku brutto ze sprzedaży (plus 18 proc.), 368 mln zł zysku operacyjnego (plus 286 proc.), 525 mln zł EBITDA (plus 122 proc.). Marża EBITDA wynieść mogła 18,3 proc.

Zarząd podtrzymał, że plan na rok 2025/26 zakłada uzyskanie ponad 12 mld zł przychodu i marży EBITDA na poziomie 20 proc. Dariusz Miłek mówił nam o tych planach, jak i innych kwestiach dotyczących grupy w wywiadzie.