Co czeka gorący rynek fuzji i przejęć

348 przejęć było w Polsce w ub.r. – wynika z raportu firmy Grant Thornton. To niemal tyle samo co w 2023 r. i w 2022. A zarazem znacznie więcej niż w latach poprzednich, kiedy statystyki nie przekraczały rocznie 300 transakcji. W 2025 r. duża aktywność przejmujących może się utrzymać.

Reklama

Szanse i wyzwania dla M&A

Czynnikami ryzyka dla M&A jest napięta sytuacja makroekonomiczna i spowolnienie gospodarcze w Europie. Dane są niejednoznaczne. Credit Agricole zwraca uwagę, że zagregowany indeks PMI dla Niemiec w styczniu był nieco powyżej granicy 50 pkt po raz pierwszy od czerwca 2024 r., co wskazuje na lekki wzrost aktywności gospodarczej. Niepokojącym sygnałem jest natomiast wyraźne nasilenie presji kosztów w strefie euro w ostatnich miesiącach, które nastąpiło mimo obniżonej aktywności gospodarczej.

Czytaj więcej Biznes GPW: Spółki z sektora medycznego pod lupą W przypadku większości spółek z sektora medycznego można się podziewać kontynuacji pozytywnych tendencji w wynikach. Część jednak nie zaliczy końcówki zeszłego roku do udanych.

Z pewnością globalnych i krajowych wyzwań w 2025 r. nie zabraknie, ale poprzednie lata pokazały, że nawet w trudnych warunkach makro i geopolitycznych polskie aktywa są postrzegane jako perspektywiczne. Ich atrakcyjność może jeszcze wzrosnąć, jeśli rzeczywiście zakończy się wojna w Ukrainie. Plan ma zostać przedstawiony przez przedstawiciela prezydenta Trumpa podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa w Niemczech 14–16 lutego.

– Początek 2025 r. przynosi ożywienie na rynku fuzji i przejęć. Widać intensyfikację procesów transakcyjnych, co może oznaczać, że rynek wchodzi w nową fazę wzrostu. Kluczowym wsparciem są programy FENG, Ścieżka SMART oraz Innovation Hub, stymulujące rozwój innowacji w sektorach nowych technologii, finansów i medycyny – komentuje Katarzyna Buda, partner w firmie Grant Thornton. Dodaje, że choć konflikt w Ukrainie trwa, rośnie liczba transakcji związanych z odbudową jej infrastruktury. – Pod koniec 2024 r. oraz na początku 2025 r. widoczny jest także wzrost aktywności w przygotowywaniu firm do sprzedaży, co sugeruje, że bieżący rok może obfitować w transakcje M&A – podsumowuje.