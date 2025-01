Rynek debiutów odbił się od dna. Ale nie w Polsce

Czytaj więcej Giełda Kulawe statystyki tegorocznych debiutów na GPW Liczbę ofert ratują firmy z NewConnect, a wartość – Żabka. W tle jednak widać dużą niemoc polskiego rynku IPO. Jaki będzie 2025 rok?

– 2025 r. powinien przynieść kilku interesujących kandydatów z ofertami. Czas pokaże, czy trafią one na dobre okno transakcyjne i czy przekonają inwestorów. Nie wieszczyłbym na razie czarnych scenariuszy dla rynku kapitałowego w Polsce. Zainteresowanie giełdą po stronie potencjalnych emitentów jest ciągle bardzo duże – mówi Bartosz Margol, partner w zespole ds. rynków kapitałowych PwC Polska.

Największy debiut giełdowy Europy

Największym zeszłorocznym debiutem w Europie było IPO spółki Puig Brands na hiszpańskiej giełdzie BM, warte 2,6 mld euro. Kolejne miejsca zajęły Galderma (na SIX Swiss Exchang) oraz CVC Capital (Euronext w Amsterdamie) z wartością po 2 mld euro. Czwarte miejsce przypadło wspomnianej już Żabce. Jej IPO sięgnęło 1,4 mld euro, stanowiąc ponad 99 proc. wartości wszystkich 14 ofert przeprowadzonych w 2024 r. na warszawskim parkiecie. Pozostałe 13 dotyczyło NewConnect. Miały łącznie wartość zaledwie 43 mln zł.

Zagraniczne giełdy zakończyły zeszły rok wzrostami indeksów, a prym wiodły wskaźniki amerykańskie. Na ich tle zaledwie 1,4-proc. stopa zwrotu z WIG wypada bardzo blado. Mimo trwającej od jesieni 2022 r. do czerwca 2024 r. zwyżkowej fali na naszej giełdzie akcje krajowych spółek nadal są relatywnie tanie. Ma to przełożenie na rynek IPO. Mateusz Namysł, menedżer ds. portfeli w Biurze Doradztwa Inwestycyjnego w Santander Bank Polska, potwierdza, że wyceny rynkowe na rodzimym parkiecie wciąż nie są zachęcające dla właścicieli biznesów, by szturmować giełdę w poszukiwaniu kapitału.

– Szansą na ożywienie naszego rynku byłyby plasowania akcji kolejnych spółek, z których wychodzić planują fundusze private equity. Zwłaszcza te posiadające inwestycje w podmiotach z silną marką w Polsce – podsumowuje Namysł.