Wieści o zawieszeniu ceł na Meksyk sprawiły, że amerykańskie indeksy giełdowe zaczęły odzyskiwać straty. Dow Jones Industrial tracił koło godziny 18.00 tylko 0,3 proc.

Dlaczego Trump nałożył cła na Meksyk i Kanadę?

Administracja Trumpa ogłosiła w sobotę nałożenie 25 proc. ceł na Kanadę i Meksyk, argumentując to tym, że oba kraje nie pomagają wystarczająco USA w walce z napływem nielegalnych imigrantów oraz fentanylu.

W 2022 r. aż 77 proc. meksykańskiego eksportu szło do Stanów Zjednoczonych, a tylko 2 proc. do Chin. Od handlu z Amerykanami zależy byt m.in. robotników z meksykańskiego sektora motoryzacyjnego i rolników uprawiających awokado. W 2023 r. Meksyk wyeksportował do USA towary warte 475,2 mld USD, podczas gdy jego import ze Stanów Zjednoczonych wyniósł 322,7 mld USD. USA odpowiadają za 56 proc. meksykańskiego importu, ale Meksyk tylko za 13,5 proc. importu do USA. Handel z Amerykanami pozwalał Meksykowi na wypracowywanie przyzwoitego wzrostu gospodarczego (3,2 proc. w 2023 r.) i na obniżenie stopy bezrobocia do zaledwie 2,5 proc. (w październiku 2024 r.).