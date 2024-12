Z badania KRD wynika, że niemal co dziesiąty z nas stara się zapewnić wyjątkowe święta kosztem zwiększonych wydatków. Na przeciwległym biegunie są ci, którzy pilnują, aby zmieścić się w budżecie, co deklaruje 39 proc. – Luksus jest pojęciem względnym. Dla jednej rodziny będzie to możliwość przygotowania ulubionych potraw i drobne upominki, dla innej dania z restauracji, udekorowanie domu za kilka tysięcy złotych i wizyta u dzieci Mikołaja z prezentami z najwyższej półki. Jeśli budżet domowy na to pozwala, nie ma problemu – mówi Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. – Gorzej, gdy całość odbywa się kosztem zapożyczenia się na długi czas i zaciskania pasa przez kolejne miesiące, aby spłacić zaległości. Podejście „raz się żyje” powinno mieć swoje granice, bo inaczej można wpaść w spiralę zadłużenia, a to wpłynie nie tylko na finanse, ale i spokój psychiczny – dodaje Łącki. Obecnie w KRD figurują 2 mln osób, które mają do oddania 43,4 mld zł.

Czytaj więcej Handel W sklepach na dobre zaczyna się świąteczne szaleństwo Tegoroczne wydatki świąteczne mają być większe. Handlowcy bardzo mocno liczą na zapał Polaków do wydawania, zwłaszcza na prezenty. W końcu to kluczowy okres dla tego sektora w roku.

Grudzień to rekordy w sklepach

Z badania ASM SFA wynika, że zestaw najpopularniejszych produktów świątecznych jest droższy niż przed rokiem o 4,6 proc. Choć to poziom zbliżony do ogólnego wskaźnika inflacji, to i tak konsumenci przy kasach wyraźnie widzą coraz wyższe sumy na paragonach. Sok pomarańczowy podrożał o 43 proc., a za czekoladę mleczną trzeba zapłacić 22 proc. więcej. O kilkanaście procent zdrożały niektóre przyprawy, jak cynamon.

Czytaj więcej Przemysł spożywczy Masło rekordowo drogie. Indeks światowych cen żywności najwyżej od kwietnia 2023 r. Od miesięcy ceny niektórych produktów żywnościowych na świecie znów pną się w górę. Drożeją oleje roślinne i produkty mleczne. Ceny masła rosną nieprzerwanie już od 14 miesięcy, w efekcie pobiły historyczny rekord.

– To kolejny wzrost w ostatnich latach, ale już nie tak dotkliwy jak przed rokiem, gdy zestaw przeanalizowanych przez nas świątecznych produktów był droższy o 13 proc. niż w 2022 r. Obecne ceny są konsekwencją wielu czynników, w tym napiętej sytuacji geopolitycznej, zmian na rynkach surowców oraz wzrostu kosztów produkcji i transportu – komentuje Kamil Kruk, dyrektor w ASM SFA. – Konsumenci coraz częściej zmuszeni są do poszukiwania oszczędności, wybierając tańsze alternatywy, ograniczając zakupy lub korzystając z promocji. Pomimo odczuwalnie rosnących cen nadchodzące święta nie będą wiązały się z tak wieloma wyrzeczeniami, jak przed rokiem lub dwa lata temu. Niemniej jednak dla części konsumentów zorganizowanie świątecznego stołu może okazać się sporym wyzwaniem finansowym – dodaje Kruk.

Nie bez powodu przygotowania do świąt pochłaniają w sumie w Polsce ponad 20 mld zł. Dla handlu jest to zdecydowanie najważniejszy okres w roku, a w niektórych branżach sam grudzień przynosi obroty takie jak standardowy kwartał.