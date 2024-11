Black Friday 2024: Kiedy wypada? Lepiej uważać na pułapki zakupowe

Black Friday, czyli Czarny Piątek, jest dniem, w którym sklepy oferują duże promocje, rabaty oraz wyprzedaże. Łowcy niskich cen szczególnie oczekują tej daty. Wiele osób rusza wtedy na przedświąteczne zakupy, można bowiem kupić prezenty dla bliskich w okazyjnych cenach.

Reklama

Kiedy Black Friday wypada w 2024 roku?

Black Friday każdego roku wypada w piątek po Święcie Dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych. Obchodzone jest ono w czwarty czwartek listopada. W 2024 roku będzie to 28 listopada, w związku z czym Czarny Piątek przypada 29 listopada.

Historia Black Friday. Skąd ten zwyczaj?

Trudno ustalić precyzyjnie, skąd wziął się termin „Black Friday”. Jak podaje serwis Britannica, rozpowszechnił się na początku lat 60. XX wieku w Filadelfii. Policjanci zaczęli tak określać dzień po Święcie Dziękczynienia, ponieważ do miasta tłumnie przybywali wówczas turyści – na przedświąteczne zakupy lub na mecz futbolowy odbywający się w sobotę. Tłumy były ogromne, a miasto nie radziło sobie wówczas z kradzieżami, korkami czy wypadkami. Nazwa „Black Friday” przyjęła się ostatecznie, choć początkowo próbowano ją zmienić na „Big Friday”.

Czytaj więcej Styl życia Pokolenie Z ma gorzej niż starsze generacje. Eksperci tłumaczą, dlaczego Każde pokolenie twierdzi, że ma w życiu trudniej niż poprzednie generacje, przy czym te trudności dotyczą różnych sfer życia. Pokolenie Z nie tu jest wyjątkiem. Największym problemem młodych dorosłych jest dziś osiągnięcie niezależności finansowej.

W całym kraju określenie to zaczęło być popularne z końcem lat 80. XX wieku. Używali go handlowcy, określając w ten sposób czas przechodzenia od strat do zysków (czyli od czerwieni do czerni na wykresach). Uważali oni, że jest to ten dzień w roku, kiedy w końcu zaczynają mieć zyski, choć tak naprawdę największy zakupowy boom przypadał w sobotę przed Bożym Narodzeniem.