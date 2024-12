Wcześniejsze badania wskazywały na ostrożny optymizm Polaków w odniesieniu do konsumpcji, jednak były również takie, które wskazywały na spadek liczby chętnych do zakupów w ten dzień. Rosnąca grupa konsumentów krytycznie bowiem ocenia wartość promocji w Black Friday. Finalnie okazało się, że zapał konsumpcyjny może znów powrócić na rynek.

Zakupy online na fali

– Zakupy w sieci stają się coraz bardziej popularne, co regularnie wykazuje nasz raport. Polacy coraz chętniej sięgają po zakupy online, a warto pamiętać, że to prosty i wygodny sposób na uniknięcie tłumów i kolejek w sklepach fizycznych, nie wspominając o niedogodnościach wynikających np. z braku towaru na stanie sklepu – mówi Emil Walczak, dyrektor ds. kluczowych klientów i wdrożeń w BaseLinker. – Wydaje się też, że polscy sprzedawcy coraz lepiej wykorzystują narzędzia i możliwości płynące z handlu w sieci. Coraz chętniej korzystają z korzyści, jakie oferuje obecność na rozmaitych platformach marketplace, jak m.in. Allegro, Amazonie, eBayu, Kauflandzie czy AliExpress. Oferują one dodatkowe kanały sprzedaży, a działania na nich można przecież mocno zautomatyzować, co pozwala do minimum zmniejszyć czas obsługi, a jednocześnie zwiększyć zyski – dodaje.

Także firma Revolut podała, że czarny piątek okazał się rekordowy dla kupujących i firm w Polsce, choć wskazują one też na spadek wydatków. Według jej danych widać 39-proc. wzrost liczby transakcji w porównaniu z rokiem ubiegłym, jednak klienci Revoluta wydali w tym roku średnio 300 zł na osobę w porównaniu z 343 zł w ubiegłym roku. Ulubionym sprzedawcą detalicznym online podczas tegorocznego Black Friday wśród kupujących w Polsce okazał się Amazon – to tam wydali najwięcej. Ogółem Amazon dominował w Europie. Chińskie Temu wyprzedziło go jedynie w Bułgarii, Węgrzech i Chorwacji, a Alza – w Czechach i Słowacji. Wśród sprzedawców stacjonarnych w Polsce liderem okazał się Media Expert.