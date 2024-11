– W ostatnich latach kupujący zaczęli jeszcze rozsądniej podchodzić do swoich wydatków i ten nawyk z pewnością zostanie z nami na dłużej. Nie oznacza to jednak, że Polacy nie chcą korzystać z festiwali zakupowych – mówi Marcin Gruszka, rzecznik Allegro. – Zainteresowanie kupujących potwierdzają też pierwsze dni trwającego Black Weeks – dodaje. Według badania Danae 58 proc. ma precyzyjny plan na zakupy w sezonie wyprzedaży, a 69 proc. sprawdza, ile produkt kosztował przed promocją.

– Spodziewamy się mocnego handlowo okresu Black Friday. Listopad zaczął się dla nas bardzo dobrze, a promocje, które w tym roku przygotowaliśmy dla naszych klientów, są jeszcze korzystniejsze niż rok wcześniej – mówi Sebastian Karwacki, v-ce dyrektor ds. ekspansji rynkowej i sprzedaży RTV Euro AGD. – Rosnące koszty energii motywują klientów do wymiany sprzętów na bardziej energooszczędne, dzięki którym znacząco zmniejszają swoje rachunki. Może to być dodatkowy czynnik zachęcający do skorzystania z promocji – dodaje.

Sklepy liczą na obroty

Również sieci spożywcze szykują się do tej okazji. – Zdecydowanie oczekujemy dużego zainteresowania naszych klientów dedykowaną ofertą z okazji Black Week, która wystartuje 25 listopada. To okazja złowienia okazji w kategorii elektronika. W korzystaniu z promocji artykułów spożywczych nie widzimy znaczących zmian w zachowaniach – mówi Agata Biernacka, kierownik działu komunikacji w Aldi.

W Biedronce klienci przez miesiąc będą mogli skorzystać z rabatów sięgających nawet 60 proc. – W obliczu słabszych danych o nastrojach konsumenckich należy oczekiwać, że klienci będą aktywnie poszukiwać najlepszych ofert i są skłonni poczekać na atrakcyjną dla nich cenę, w związku z tym przygotowaliśmy bardzo bogatą ofertę promocyjną na cały miesiąc – dodaje Marek Złakowski, dyrektor ds. rozwoju relacji z klientem i cyfryzacji w sieci.

Sytuacja stwarza jednak nowe wyzwania. – Monitorujemy zmiany zachodzące na rynku i jesteśmy świadomi nieoczekiwanego spadku konsumpcji oraz osłabienia nastrojów panujących wśród konsumentów. Jednak nie wpływa to na nasze dotychczasowe działania. Konsekwentnie realizujemy nasz plan i świętujemy Black Week – mówi Arnold Brzeziński, szef Jula Poland. – Zmiany wynikające z ustawy o prawach konsumentów, w tym zasady Omnibusa, nie stanowią dla nas przeszkody – dodaje.

Nastroje wiec są pełne optymizmu. – Obserwujemy nadal duże zainteresowanie Polaków zakupami promocyjnymi i spodziewamy się, że okres Black Weeks 2024 wygeneruje znaczący obrót. Wprowadzenie dyrektywy Omnibus na pewno zwiększyło transparentność rynku, co sprawia, że konsumenci jeszcze świadomiej wybierają oferty, a sprzedawcy mogą wyróżnić się rzetelnością cen – mówi Katarzyna Kierach, dyrektor marketingu Erli.