Wpadka amerykańskiej firmy. Wstrzymała sprzedaż świec zapachowych

Etykieta świecy, nazwana „Snowed In”, została ozdobiona stylizowanym papierowym płatkiem śniegu. Jednak wiele osób w mediach społecznościowych porównało ją do kapturów i szat noszonych przez członków Ku Klux Klanu, jednej z „najstarszych i najbardziej niesławnych” grup w Stanach Zjednoczonych. Według Anti-Defamation League już sam wizerunek kaptura KKK stał się symbolem nienawiści.

Reklama

Świeca została wycofana ze strony internetowej Bath and Body Works i punktów sprzedaży detalicznej, a firma poinformowała CNN w oświadczeniu, że podobieństwo to efekt „niezamierzony”. „W Bath and Body Works jesteśmy zobowiązani do słuchania naszych zespołów i klientów oraz do naprawiania wszelkich błędów, które popełniamy — nawet tych, które są niezamierzone, jak ten” — powiedział rzecznik. „Przepraszamy każdego, kogo uraziliśmy i szybko pracujemy nad usunięciem tego produktu, a także oceniamy nasz dalszy proces”.

Bath and Body Works przeprasza za niestosowny projekt świecy świątecznej

Komentatorzy na Reddicie nazwali święcę „klandle” lub „Klan Krismas Kandle”. Niektórzy jednak wciąż próbowali zamówić świecę po wybuchu kontrowersji pod koniec zeszłego tygodnia. Jednak okazało się, że ich zamówienia zostały anulowane.

Świeca pojawiła się jednak na eBayu, gdzie jedna osoba próbowała sprzedać ją za 350 USD.